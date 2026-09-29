Българският патриарх Даниил посети йорданския град Мадаба, известен в Стария завет като Медева. Главата на Българската православна църква беше посрещнат с тържествена церемония, музика и песнопения, съобщиха от Българската патриаршия.

Църковната делегация беше придружена от Йерусалимския патриарх Теофил III и Кириакополския архиепископ Христофор.

Патриарх Даниил посети мястото на Кръщение Господне в Йордания

Сред местата, които патриарх Даниил посети, беше храмът „Св. Георги“, където се съхранява известната мозаечна карта на Мадаба. Тя е създадена около 565 г. като част от подовата украса на византийски храм в древна Медева.

Мозайката се смята за най-старата запазена географска карта на Светите земи. В центъра ѝ е изобразен Йерусалим, а върху нея са представени десетки градове, селища, реки и свети места в Палестина, земите отвъд река Йордан, Египет и Южна Сирия.

Снимка: БТА

Сред най-ценните части на картата е подробното изображение на Йерусалим от византийската епоха. На него могат да бъдат различени градските стени, улици и важни християнски храмове.

Мозайката е била затрупана и е открита отново през 1884 г., когато православната общност подготвяла изграждането на днешния храм „Св. Георги“. Той е издигнат върху останките на древната църква. Макар значителна част от картата да е изгубена, запазеният фрагмент е важен източник за изучаването на библейската география и Светите земи през VI век.

Снимка: БТА

Патриарх Даниил посети и православното училище към манастира и храма „Св. Георги“, в което се обучават православни деца от града. Той поздрави игумена на манастира и пожела успех в развитието на образованието и възпитанието на децата в местната църковна общност.

Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия продължава до 30 септември. В рамките на визитата той ще посети и други места, свързани с християнската вяра.

Патриарх Даниил пристигна в Израел на 25 септември за първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Визитата е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия.

В състава на българската делегация са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, патриаршеският съветник и преводач д-р Александър Смочевски и други представители.

По време на посещението Йерусалимският патриарх Теофил III връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на Йерусалимската патриаршия - ордена „Кръст на Гроба Господен“.

Редактор: Георги Иванов