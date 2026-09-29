Гръцките власти разследват случай с българска напитка, рекламирана като средство за „бързо изтрезняване“, която според описанието ѝ може да помогне за по-бързото разграждане на алкохола и да „излъже“ полеви тестове. Продуктът се продава и в български сайтове.

По случая е задържан 59-годишният администратор на гръцки сайт, предлагащ напитката. Компанията, която я продава в Гърция, е дъщерно дружество на българска фирма, работеща в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според търговското описание напитката е безалкохолна витаминозна смес с растителни екстракти, алкалоиди и витамини, за която се твърди, че подпомага по-бързото разграждане на алкохола в организма.

Разследват случай с напитка, която обещава да „излъже“ полеви тестове за алкохол в Гърция

В ефира на „Твоят ден“ специалистът по психиатрия и лечение на зависимости д-р Александър Канчелов коментира, че подобна напитка, която позволява човек бързо да възстанови нормалните си показатели след употреба на алкохол, на практика не съществува и я определи по-скоро като „неосъществена мечта“.

По думите му кофеинът, който може да присъства в подобни продукти, не намалява концентрацията на алкохол в кръвта. „Кофеинът не променя концентрацията на алкохола в кръвта, нито концентрацията на издишаните алкохолни молекули, при които не може да повлияе показанията на алкохолния дрегер“, обясни специалистът.

На въпрос дали съществува съставка, която би могла да повлияе на резултата от дрегер, д-р Канчелов посочи, че на първо място трябва да стои отговорното поведение. „Единствено здравият разум би трябвало да бъде това, което води човек към нормално състояние, нормални показатели на дрегери и нормално поведение на пътя“, каза той.

„Алкохолът променя възприятията, забавя реакциите, променя преценката на ситуацията и естествено това носи много висок риск“, предупреди д-р Канчелов.

В разговора беше обсъден и случаят със сектата, установена край Калофер. По думите на специалиста подобни групи могат да представляват сериозна опасност за хората, които попадат в тях.

„Сектите носят много висок риск и опасност, защото те привличат хора много често незрели в труден период от живота. Те са търсещи идентичност, търсещи опора, търсещи сигурност“, коментира той.

Д-р Канчелов обясни, че в подобни общества влиянието на лидера и вътрешните правила може да бъде изключително силно. „Там не се допуска никакво възражение, никакво съмнение. Хората са подведени да бъдат крайно посветени на една много често абсурдна идея“, каза специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов