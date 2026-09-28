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Пламъците са унищожили изоставена постройка в местността Рамануша
Пожарът в местността Рамануша край Сливен вече е локализиран и под контрол. Пламъците обхванаха 40 декара сухи треви и храсти в източната част на града. Заради бързото разрастване на стихията по-рано днес беше активирана системата за ранно предупреждение BG-Alert.
При инцидента е изгоряла изоставена постройка. На първия ѝ етаж е имало складирана слама. Това съобщиха за NOVA от противопожарната служба в Сливен.
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Властите потвърдиха, че няма евакуирани хора. Опасността пламъците да достигнат до вилната зона на града вече е отминала. Всички екипи на пожарната остават на място до пълното потушаване на огнищата.
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