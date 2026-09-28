Японска верига магазини привлече Лейди Гага в кампания за набиране на персонал в хиляди търговски обекти. Световната звезда се появи в стилно черно-бяло видео за кампанията за привличане на служители на непълен работен ден. На кадрите музикалната икона изпълнява задачи, обикновено възлагани на персонала, работещ във франчайза.

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Веригата може да се похвали с мрежа от над 16 000 магазина в цяла Япония, като приблизително при 30% от тях персоналът не достига, заяви говорител на компанията.

Lady Gaga is helping Japan fight its labor shortage, one convenience-store shift at a time https://t.co/Anpis8YUYT — Bloomberg (@business) September 25, 2026

Той добави, че участието на един от най-продаваните артисти в света ще привлече и задържи служители в момент, когато японските бизнеси се конкурират за наемане на нови работници.

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Облечена във футуристичен кожен костюм, Лейди Гага работи зад щанд, предлага пържено пиле на клиентите и налива чай.

Lady Gaga stars in a new commercial for FamilyMart in Japan. pic.twitter.com/fI6pm10Gkj — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 24, 2026

Традиционно японските магазини за хранителни стоки изискват от работниците си да се придържат към сравнително консервативен дрескод. Има забрани за прически с определени цветове на косата, както и за носене на големи обеци. Някои от търговците обаче започнаха да облекчават правилата в опит да привлекат служители, особено млади хора, които искат да запазят собствения си стил.

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Веригата, рекламирана от Лейди Гага, раздава и ваучери за пазаруване на стойност минимум 200 йени (1,3 долара) на явяващите се на интервюта при тях.

Редактор: Ивета Костадинова