Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на първото си дете, съобщи Page Six. Двамата били забелязани за първи път заедно с новороденото си в Северна Калифорния.

На този етап не са известни името, полът и точната дата на раждане на бебето.

40-годишната певица и 42-годишният предприемач са сгодени от март 2024 г. През последните месеци двамата рядко са се появявали публично, което породи спекулации за отношенията им.

Lady Gaga welcomes first baby with fiancé Michael Polansky https://t.co/aGEyqWWRkc pic.twitter.com/RZz61WhJg0 — New York Post (@nypost) September 12, 2026

Лейди Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, не беше виждана публично от август, когато се снима с фен в Северна Калифорния. Преди това певицата беше забелязана на събитие в Лос Анджелис през май.

През април Гага приключи световното си турне „The Mayhem Ball“. То продължи близо девет месеца и включваше 86 концерта в различни държави.

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Близък до певицата източник коментира пред Page Six, че след края на турнето тя се е оттеглила от публичното пространство и прекарва повече време в личния си живот.

Гага и Полански започнаха връзката си през 2019 г. След годежа си певицата неведнъж е говорила открито за желанието си един ден да стане майка.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ през март 2025 г. тя сподели, че е развълнувана от възможността да има деца. Гага подчерта, че за нея е важно бъдещите ѝ деца да имат свободата сами да откриват кои са, без да бъдат принуждавани да живеят по чужди представи.

Редактор: Дарина Методиева