Двамата били забелязани за първи път заедно с новороденото си в Северна Калифорния

Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на първото си дете, съобщи Page Six. Двамата били забелязани за първи път заедно с новороденото си в Северна Калифорния.

На този етап не са известни името, полът и точната дата на раждане на бебето.

40-годишната певица и 42-годишният предприемач са сгодени от март 2024 г. През последните месеци двамата рядко са се появявали публично, което породи спекулации за отношенията им.

Лейди Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, не беше виждана публично от август, когато се снима с фен в Северна Калифорния. Преди това певицата беше забелязана на събитие в Лос Анджелис през май.

През април Гага приключи световното си турне „The Mayhem Ball“. То продължи близо девет месеца и включваше 86 концерта в различни държави.

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Близък до певицата източник коментира пред Page Six, че след края на турнето тя се е оттеглила от публичното пространство и прекарва повече време в личния си живот.

Гага и Полански започнаха връзката си през 2019 г. След годежа си певицата неведнъж е говорила открито за желанието си един ден да стане майка.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ през март 2025 г. тя сподели, че е развълнувана от възможността да има деца. Гага подчерта, че за нея е важно бъдещите ѝ деца да имат свободата сами да откриват кои са, без да бъдат принуждавани да живеят по чужди представи.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Page Six

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