Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Кметът на украинската столица обвини Русия, че иска да разруши града
Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви днес, че Киев се намира „в изключително драматична ситуация“ заради непрестанните руски удари и обвини Русия, че иска да разруши града, предаде „Франс прес“. „Вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена“, написа Кличко в Telegram.
Руските въздушни атаки предизвикаха частично прекратяване на движението по три моста над река Днепър, което доведе до задръствания и е поредната тактика от кампанията на терор над жителите на столицата, допълни киевският кмет.
Руски дронове удариха училище и ключов мост в Киев (ВИДЕО)
Междувременно украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от САЩ, Индия, Турция и Египет, предаде „Асошиейтед прес“. Предложенията предвиждат прекратяването на атаките срещу енергийната инфраструктура, които доведоха до недостиг на горива в Русия и прекъсване на електроснабдяването в Украйна. Въпросните предложения настояват и за преустановяване на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, необходимо за жизненоважния износ на зърно на световните пазари.
Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк заяви днес в Женева, че мирното население понася най-тежките последици от войната. „Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, което причинява несъизмерима болка на мирните жители. В цяла Украйна хората живеят в постоянен ужас“, допълни Тюрк.Редактор: Цвета Лазаркова
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