Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви днес, че Киев се намира „в изключително драматична ситуация“ заради непрестанните руски удари и обвини Русия, че иска да разруши града, предаде „Франс прес“. „Вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена“, написа Кличко в Telegram.

Руските въздушни атаки предизвикаха частично прекратяване на движението по три моста над река Днепър, което доведе до задръствания и е поредната тактика от кампанията на терор над жителите на столицата, допълни киевският кмет.

Руски дронове удариха училище и ключов мост в Киев (ВИДЕО)

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от САЩ, Индия, Турция и Египет, предаде „Асошиейтед прес“. Предложенията предвиждат прекратяването на атаките срещу енергийната инфраструктура, които доведоха до недостиг на горива в Русия и прекъсване на електроснабдяването в Украйна. Въпросните предложения настояват и за преустановяване на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, необходимо за жизненоважния износ на зърно на световните пазари.

Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк заяви днес в Женева, че мирното население понася най-тежките последици от войната. „Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, което причинява несъизмерима болка на мирните жители. В цяла Украйна хората живеят в постоянен ужас“, допълни Тюрк.

Редактор: Цвета Лазаркова