Нов синтетичен опиоид, смятан за многократно по-силен от фентанила, предизвиква нарастващо безпокойство сред здравните власти в САЩ. Циклорфинът е свързан с десетки смъртни случаи от свръхдоза през последните две години, а специалисти предупреждават, че реалният брой на жертвите може да е значително по-голям.

По данни, цитирани от Slate, повече от 40 души са починали в САЩ след употреба на веществото. New Atlas съобщава, че мащабът на проблема остава труден за определяне, тъй като наркотикът се разпространява сравнително отскоро и невинаги се установява при стандартните изследвания.

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Циклорфинът е идентифициран в САЩ преди около две години. Подобно на морфина и фентанила, той въздейства върху опиоидните рецептори, потиска болката и може да предизвика еуфория. Именно силното му действие обаче увеличава опасността от тежко отравяне и потискане на дишането.

Според международни системи за наблюдение разпространението на веществото се увеличава, особено в Северна Америка. Циклорфин е откриван повече от 200 пъти при конфискации в десет държави, а в световен мащаб с него се свързват най-малко 78 смъртни случая. През април американската Служба за национална политика в областта на наркотиците предупреди за рисковете от новия синтетичен опиоид.

За сериозността на заплахата предупреждават и специалисти в публикация в Journal of Pain Research. „Смъртоносността и бързото действие на циклорфина го превръщат в спешна заплаха, с която в момента се сблъскват клиницисти, служители на спешните служби и специалисти по обществено здраве“, посочват авторите.

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Появата на циклорфина е поредният етап от много по-широката криза със синтетичните опиоиди. Проблемът в САЩ се задълбочава през 90-те години на миналия век на фона на широкото предписване на силни обезболяващи. В следващите години незаконният пазар на опиоиди се разраства, като постепенно се появяват все по-мощни синтетични вещества.

Фентанилът, разработен през 60-те години като силно обезболяващо средство, впоследствие се превръща и в един от основните фактори за кризата със свръхдозите в САЩ. След поставянето под контрол на други синтетични опиоиди през последните години на нелегалния пазар започват да се появяват нови вещества, сред които и циклорфинът.

Един от основните въпроси пред лекарите е доколко стандартното лечение при опиоидно отравяне е достатъчно ефективно срещу новото вещество. При подобни случаи се използва налоксон - медикамент, който блокира действието на опиоидите и може да възстанови нормалното дишане. Специалисти обаче предупреждават, че при циклорфин може да се наложи прилагането на повече от една доза.

Редактор: Цветина Петкова