Средно около 2 милиграма фентанил са достатъчни, за да предизвикат свръхдоза при възрастен човек. Това обясни в ефира на „Здравей, България” д-р Олимпиада Атмажова от Клиниката по токсикология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен.

По думите ѝ свръхдозата е изключително тежко клинично състояние. Пациентите спират да дишат, посиняват, зениците им се свиват, изпадат в кома и без специфично лечение няма как да бъдат спасени.

„При фентанила границата между доза и свръхдоза е много тънка. Той може да се приема под всякаква форма, но най-често не е в чист вид, а е смесен с други наркотични вещества. На пазара вече се предлагат и успокоителни таблетки с примеси от фентанил. В чист вид почти не се употребява. Повечето хора дори не подозират, че приемат фентанил, защото той е смесен с други наркотици“, каза д-р Атмажова.

По думите ѝ смъртта от свръхдоза може да настъпи изключително бързо. „Умира се за секунди. Понякога хората дори не осъзнават какво се случва. Ако не бъде оказана навременна помощ, тези случаи завършват фатално“, каза тя.

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Според Александър Канчелов, президент на Българската асоциация за метадоново лечение, България вече е част от глобалната тенденция за увеличаване на употребата на синтетични наркотици. „Тя се увеличава през последните години. Синтетичните наркотици се разпространяват изключително бързо, като на първо място са опиатите и фентанилът“, заяви той.

Канчелов предупреди, че броят на жертвите от фентанил вероятно скоро ще достигне броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. „Вчера видяхме огромни количества произведен фентанил. Шест килограма означават около 6 милиона дневни дози. Това са огромни количества“, каза Канчелов.

Според основателя на център за рехабилитация на зависимости Пламен Йотински появата на фентанила е променила изцяло пазара на наркотици. „И тук не говорим само за употребяващи. Това вещество може да бъде поставено навсякъде - в напитка, в храна, включително на хора, които нямат намерение да употребяват наркотици. То няма мирис“, предупреди той.

По думите му младите хора трябва да бъдат особено внимателни. „Трябва да пият само бутилирани напитки, които се отварят пред тях. В дискотеките трябва да приемат само неотворени напитки, защото в противен случай това може да се превърне в пандемия“, каза той.

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„Чувството на зависимост е ужасно. Не притежаваш живота си, времето си, дори моралните устои, с които си възпитан. Това е нещо, което може напълно да те унищожи. От добър ученик съвсем спокойно можеш да се превърнеш в престъпник, който иска само да си осигури следващата доза“, каза още Йотински.

Той смята, че дори след разбиването на нелегална лаборатория зависимите няма да останат без наркотика. „Невъзможно е днес всички да останат без фентанил. Освен производствената база, има депа и складове, които полицията тепърва трябва да открие. Зависимите могат да заменят фентанила с всякакъв тип опиоиди - хероин, метадон“, посочи той.

Канчелов също е категоричен, че навлизането на фентанила променя изцяло наркотичната сцена в България. „Страната ни навлиза в нова фаза, в която ще има вълна от смъртни случаи, свързани с фентанила. Националната стратегия и държавната здравна политика са много далеч от реалните опасности. Лечебната система трябва да бъде подкрепена както обществено, така и институционално“, алармира той.

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Според него единственият доказан метод за лечение на зависимостта към фентанил е метадоновата терапия, която в момента се заплаща от самите пациенти. „Това не е държавна политика. Държавата трябва да предприеме решителни стъпки, така че този проблем да не бъде неглижиран“, допълни той.

По отношение на задържаните при акцията срещу нелегалната лаборатория Канчелов коментира:„Тези десетима души са фигуранти, които нямат съществено значение. Те са технически изпълнители в една барака, където смесват химични съставки за някой друг. А този някой друг вероятно разполага с много власт и пари и дърпа конците“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова