Всички центрове за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат с антидот, който е нужен за бърза реакция при предозиране с хероин или фентанил. Медикаментът възстановява дишането и функциите на централната нервна система. Това съобщиха от здравното министерство. Дарението е на две компании и позволява всички спешните екипи да са заредени с животоспасяващия антидот, който се използва при предозиране с опиати.

На този фон, организациите, работещи на терен с наркозависими лица, сигнализират за нарастване на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотични вещества. През 2024 г. броят на случаите е 127. Най-много са починали след предозиране с фентанил - 53 души.

Спешните екипи у нас са запасени с антидот, помагащ при предозиране с опиоиди

След дарение от две компании наличното количество на препарата достигна над 2400 ампули, което гарантира на спешните екипи възможност за животоспасяваща реакция.

„Има характерни белези при предозирането с опиатите - разширени зеници нарушава се дихателната дейност, централната нервна система. Повечето от тях ги намираме в коматозно състояние”, заяви д-р Инна Детелинова от Центъра за спешна медицинска помощ София.

В критичните ситуации медицинско лице използва антидота в инжекционна форма. В редица европейски страни медикаментът се разпространява безплатно. Има го и под формата на назален спрей. У нас осигуряването му разчита до голяма степен на дарения.

„Моята надежда е, че действително Министерство на здравеопазването ще успее да намери механизъм за внос на назален спрей, който може да бъде ползван от всеки един човек. Прилича на капки за нос. И всеки един ще може да спаси някой, който е в такова тежко състояние”, допълни Детелинова.

В условията на нарастващ риск, свързан с употребата на силни синтетични опиоиди, наличието на препарата се оказва от решаващо значение.

„Като зависим човек в активна фаза на възстановяване от седем години, плаша хората до какво имат достъп, без въобще да знаят. Наркотици могат да се сложат във всичко – питиета, други наркотици за пушене”, споделя Пламен Йотински в ремисия, основател на терапевтичен център.

Той е в ремисия от седем години и помага на зависими. Според него обаче свободният достъп до антидота е опасен.

„Зависимостта е невъзможност човек да се справи със своята психика. Самолечението е неправилно, а ние отиваме в графата да си носим спрейче и при предозиране да се самолекуваме. Не трябва да гледаме в тази насока”, поясни той.

