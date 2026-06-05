Сърбия и Русия потвърдиха намерението си да задълбочат политическото, икономическото и дипломатическото си сътрудничество по време на среща между сръбския министър без портфейл Ненад Попович и руския външен министър Сергей Лавров, в рамките на Санктпетербургския международен икономически форум.

По време на разговорите двамата министри обсъдиха развитието на двустранните отношения и възможностите за по-тясна координация по въпроси от външната политика. Акцент бе поставен върху традиционно близките връзки между Белград и Москва, както и върху последните стъпки за разширяване на икономическото сътрудничество между двете държави.

Путин е бил информиран за писмото на Зеленски

Сръбският министър изрази благодарност към Русия за подкрепата ѝ по въпроса за Косово и за придържането към Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, която Белград продължава да разглежда като основа за решаването на косовския въпрос.

В края на разговорите двете страни потвърдиха ангажимента си за поддържане на активен политически диалог на високо равнище и за по-нататъшно укрепване на стратегическите отношения между Белград и Москва.

Редактор: Цвета Лазаркова