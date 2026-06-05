Владимир Путин е бил информиран за писмото на Володимир Зеленски, съобщи Кремъл, според информационна агенция ТАСС ,цитирана от Sky news.

„Да, през нощта вече предадохме на Путин писмената версия. Това, което дойде от медиите, беше предадено на президента и той го прегледа. Президентът беше информиран“, каза говорителят Дмитрий Песков.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него

Той каза, че вероятно Путин ще коментира писмото по време на пленарна сесия на Международния икономически форум в Санкт Петербург по-късно днес.

В писмото си вчера украинският президент предложи среща лице в лице с руския си колега, за да се постигне съгласие за прекратяване на войната, като предупрежди, че Киев е готов да продължи да се бори в противен случай. Междувременно Путин разговаряше с представители на международните медии в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург вчера.

Редактор: Цветина Петрова