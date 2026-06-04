Лекари от две болници водиха битка за живота на две новородени бебета с рядка вродена аномалия, която причинява тежки затруднения в дишането непосредствено след раждането. За по-малко от месец спешната медицинска помощ по въздух е транспортирала двете новородени от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив до УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, където работят едни от малкото специалисти в страната, извършващи подобни високоспециализирани операции.

Малформацията е изключително рядка и се изразява в колабиране на тъканите на ларинкса при вдишване, което прави самостоятелното дишане невъзможно и поставя живота на новородените в непосредствен риск.

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Преди три седмици момиченце с тази диагноза постъпва в критично състояние в пловдивската болница. Детето е интубирано и поставено на апаратна вентилация, след което е транспортирано с медицински хеликоптер до Варна. Там е поето от екипа на проф. Николай Сапунджиев, ръководител на клиниката по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ „Св. Марина“. По думите му интервенцията е изключително сложна заради малките размери на дихателните пътища при новородените и необходимостта от прецизна работа на дълбочина от едва няколко сантиметра. Медиците подчертават, че при подобни пациенти времето за реакция е значително по-кратко, отколкото при възрастните, а отговорността е огромна.

Само седмици по-късно във варненската болница е прието още едно бебе със същата диагноза, отново транспортирано по въздух от Пловдив. Според специалистите подобно струпване на случаи е изключително рядко явление. И втората операция е преминала успешно. По информация на лекарите новороденото вече диша самостоятелно, не се нуждае от кислородна терапия, храни се самостоятелно и е в стабилно състояние.

Медиците определят успешното лечение като резултат от добрата координация между екипите в Пловдив и Варна, както и от възможностите на въздушната спешна помощ за бързо транспортиране на критично болни пациенти.