Разликите в цените на едни и същи лекарства между България и Гърция отново поставят под въпрос начина, по който се определят цените на медикаментите у нас. В същото време аптеките предупреждават, че разходите им продължават да растат, докато надценките остават непроменени, което поставя сектора под все по-голям натиск.

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов определи като „потресаваща“ разликата в цените на едно и също лекарство в България и Гърция. „Разликата поставя много въпроси относно регулацията в страната ни. Това показва, че една фармацевтична фирма се влияе от възможността да регистрира колкото се може по-висока цена в една държава, ако регулациите го позволяват“, заяви той.

Какви здравни услуги предоставя НЗОК на пациенти с автоимунни заболявания

По думите му разликите се дължат и на начина, по който се формират цените в отделните държави. Според него съществуващите правила при регистрацията на генеричните лекарства също оказват влияние върху крайните цени.

„Първият генерик се регистрира и цената му трябва да е не по-висока от 35% под цената на оригинала. В България този процент е 20. Когато регистрираш висока цена на оригинала, това води след себе си цяла редица от високи цени“, посочи председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Костов смята, че са необходими промени в начина, по който се определят цените на лекарствата.

„Има какво да се промени - реферирането да бъде на дефинирана дневна доза, генериците да не са с 20%, а с 35% по-евтини от оригинала, а ценообразуването да се формира спрямо паралелния внос“, каза той.

По думите му проблем съществува и при възнаграждението, което аптеките получават от продажбата на медикаменти.

„Надбавката на аптеката за въпросното лекарство е три пъти по-висока в Гърция, отколкото в България“, заяви Костов.

Проект предвижда частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства

Според него това поставя под сериозен натиск аптеките, чиито разходи непрекъснато се увеличават.

„Трябва спешно да се променят значително надбавките на аптеките, защото в момента сме далеч от стабилност“, предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов