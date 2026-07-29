Министерският съвет прие решение за промяна на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Съгласно Закона за здравното осигуряване Надзорният съвет е с мандат 5 години. Настоящият Надзорен съвет е конституиран през 2025 г. Членовете му могат да бъдат предсрочно освободени с решение на Министерския съвет, като на тяхно място се определят нови членове за остатъка от мандата на съвета.

С решението се освобождават предсрочно като представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК Милена Красимирова Кръстанова и Мария Вълканова Беломорова. На тяхно място се предлага за представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК да бъдат определени Борис Давидов Михайлов - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, назначен с Решение № 444 на Министерския съвет от 2026 г., и Петко Ненков Салчев - заместник-министър на здравеопазването.

Борис Давидов Михайлов е роден през 1959 г. в София. Има завършени две магистратури - по икономика в УНСС и по право. Преминал е курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Работил е в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. С над 15-годишен опит като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, а от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. е начело на Националната агенция за приходите.

Снимка: БТА

Петко Ненков Салчев е роден на 14 април 1961 г. Дипломиран лекар е от Медицинска академия - София със специалност „Социална медицина“, магистър по „Икономика и финанси“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и доктор по медицина. Професор е в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), доцент в Института за икономически изследвания към БАН и хоноруван преподавател по здравна политика в УНСС. Специализирал е международна здравна икономика в Обединеното кралство и Австрия. Притежава богат управленски и академичен опит, съчетаващ медицинско и икономическо образование. В кариерата си е заемал редица висши държавни постове в системата на здравеопазването, сред които заместник-министър на здравеопазването (2003-2005 г.), заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (2019 г.) и управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 - 2023 г. Бил е също директор на Регионалния център по здравеопазване - София и изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Редактор: Калина Петкова