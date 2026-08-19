За пореден път българските военни се включват в гасенето на пожари в страната. Шест хеликоптера и един самолет „Спартан”на българската армия са в постоянно готовност за това.

Командирът на 24-та Авиационна база „Крумово” бригаден генерал Димитър Павлов каза в „Интервюто в Новините на NOVA”, че от първата зарядка, която е направил „Кугър”-а, има добър резултат при гасенето на огъня във Врачанско. Той посочи, че машината се е включила на втора зарядка, след което трябва да се прибере на летището.

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Командирът обясни, че това е седмата мисия на военните при гасене на пожари. Той също така отбеляза, че от миналата година досега са извършени 30 мисии. Тази година е доста по-спокойна за военните, като досега не се е налагало да участват в гасенето на горски пожар.

Павлов каза, че за 45 минути трябва да излети първият хеликоптер при нужда от гасене на огън.

Екипите, които участват при такива дейности, минават през специално обучение и подготовка, обясни командирът. Привлечени са и нови пилоти, които могат да бъдат част от работата.

Павлов е на мнение, че е по-добре да има специализирана авиационна техника, която да не е военна и да е строго насочена към гасене на пожари.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова