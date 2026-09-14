Едно от непълнолетните момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив, остава в ареста. Окръжният съд отказа да промени наложената ѝ най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

Случаят е от 4 август в района на Младежкия хълм. Според обвинението момичето е участвало заедно с още седем непълнолетни в умишленото убийство на 37-годишния мъж. Прокуратурата твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, както и по хулигански подбуди и мотиви, свързани със сексуалната ориентация на мъжа.

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Въпреки че обвиняемата е непълнолетна, към момента на деянието тя е могла да разбира характера и значението на действията си и да ръководи постъпките си.

При разглеждането на искането за по-лека мярка съдът е преценил, че събраните до момента доказателства продължават да подкрепят обосновано предположение за съпричастност на момичето към престъплението. Магистратите не са установили опасност тя да се укрие, но според тях остава рискът да извърши престъпление.

Заради възрастта на обвиняемата съдът е указал на прокуратурата да бъде изготвена съдебна психолого-психиатрична експертиза както за нея, така и за останалите непълнолетни обвиняеми по делото. Магистратите са разпоредили също да бъдат създадени условия момичето да продължи образованието си, докато се намира в ареста.

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По случая първоначално бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Първите обвинения бяха повдигнати на петима – три момчета и две момичета. По данни на разследващите младежите са подражавали на групи, представящи се като „ловци на педофили“.

В края на август бяха задържани и обвинени още трима непълнолетни. Така привлечените към наказателна отговорност за убийството на Георги Кузев станаха общо осем. Решението за оставането на момичето в ареста не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив, който при необходимост ще разгледа случая на 24 септември.

Редактор: Цветина Петкова