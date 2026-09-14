Часове преди първия учебен звънец - родители са пред кабинетите на личните лекари за документ, който вече не би трябвало да им е необходим. Става дума за здравно-профилактичната карта, която от миналата година е електронна. Оказва се, че част от детските градини и училищата продължават да я изискват и то на хартия, защото нямат готовност за работа с Националната здравно-информационна система.

"В последния момент има едно скупчване от хора, за да търсят този документ. На практика него вече го няма. Ние извършваме регулярния годишен преглед, а всички останали дейности по имунизации я качваме в електронното им здравно досие", обясни общопрактикуващия лекар д-р Деница Даскалова.

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По норматив - хартиена здравно-профилактична карта вече не би трябвало да се изисква. От учебната 2025-2026 година, картата е електронна, а медицинските лица в училищата и детските градини трябва да получават необходимата информация през Националната здравноинформационна система.

"Нашата детска градина вижда онлайн досието на детето. Ако се изисква на хартия, както беше миналата година, тогава го носехме. Ние минахме и след няколко дни трябваше да дойда отново, за да я взема на хартиен носител", казва родителят Теодора Петрова.

На практика обаче на много места и тази година все още изискват хартия. "Малко са учениците в нашето училище, така че предоставянето на хартиени здравно-профилактични карти не е проблем. До края на септември ще сме събрали хартиения вариант на картата, защото към момента нямаме готовност да преминем към Националната здравноинформационна система", обясни директорът на 76. ОУ „Уилям Сароян“ Ирина Давидова.

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Най-често срещата причина е: медицинските лица нямат достъп до системата. "Когато вашето дете си е минало преглед, не е необходимо да ходите до вашия лекар, за да удостоверявате на хартия, че всъщност тази дейност е извършена", обясни д-р Даскалова.

От МОН припомнят, че осигуряването на достъп до системата е ангажимент на съответния работодател, а при общинските училища - това е общината.