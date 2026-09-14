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Темата днес се обсъжда от Националния съвет за тристранно сътрудничество
Линията на бедност за следващата година се обсъжда днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. Това поставя въпроса за допълнителния разход за бюджета. Темата коментираха в ефира на „Твоя ден“ икономистът и основател на ИПИ доц. Красен Станчев и икономистът Румен Гълъбинов.
Според икономиста и основател на ИПИ доц. Красен Станчев увеличаването трябва да бъде разглеждано заедно с цялостната бюджетна рамка.
„Това, което има като концепция и като изпълнение на бюджета до момента, показва увеличаване на разходите, държавния дълг и в общите линии на хаоса“, заяви Станчев в ефира на .
По думите му не е ясно откъде ще дойдат необходимите средства за покриване на допълнителните социални разходи.
„Най-малкото не е ясно откъде идват тези средства. Те могат да идват в бюджета само при плащане на данъци и то доброволно плащане на данъци“, коментира икономистът.
Тристранният съвет обсъжда предложението на правителството за увеличение с над 50 евро
Станчев предупреди и за възможно разширяване на групата хора, които зависят от социалните плащания, което допълнително би натоварило бюджета.
Икономистът Румен Гълъбинов определи ситуацията като постоянна надпревара между доходите и разходите за живот. По думите му увеличаването на минималните доходи не означава автоматично излизане от бедността.
„Имаме и една група от хора, които са работещите бедни – хора, които въпреки увеличението на тези минимални доходи не могат да настигнат увеличението на цената на живота“, заяви Гълъбинов.
Той коментира и подготовката на бюджета за 2027 г., който трябва да бъде съобразен с ангажиментите на страната за намаляване на бюджетния дефицит.
„Ние сме в процедура на свръхдефицит и трябва да представим списък от мерки как ще се борим следващите три години – до 2029 г., да свалим под 3% този бюджетен дефицит“, каза Гълъбинов.
Според него мерките, които България ще представи пред Европейската комисия, трябва да залегнат и в бюджета за 2027 г.
„Тези мерки са и част от промените и реформите, които трябва да се извършат и които трябва да залегнат в бюджета“, допълни икономистът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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