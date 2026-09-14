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Предложението на правителството е той да стане 443 евро
Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година.
От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 хиляди души с трайни увреждания, с него е обвързан и достъпът до други социалните помощи. Данните на социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин.
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Тристранният съвет ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда.
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