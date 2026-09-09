Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на МРЗ. На всеки три години ще се извършва и оценка на нейната адекватност.

„Механизмът беше разработен през август съвместно със социалните партньори. Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяне на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на адекватността”, поясни министърът.

„Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Националният статистически институт ще обявява какво е нивото на издръжка на живот. Той ще има ангажимент до 9 месеца, считано от момента, в който се приеме законопроектът от страна на Народното събрание, да изработи методология, по която тя да се изчислява”, каза още Ефремова.

Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия, обединени в композитен индикатор.

Новият подход цели да осигури по-справедлива и предвидима минимална работна заплата за работещите, бизнеса и държавата, а критериите са следните:

• покупателна способност – чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница;

• ниво на работните заплати – чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата;

• ръст на заплатите – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата;

Производителност на труда – чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.

Министерският съвет одобри и промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата.

Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от пет неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния ѝ размер е несъразмерна санкция.

Променя се и режимът при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Според направените анализи продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение.

С промените се разширява и кръгът на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия.

Редактор: Габриела Павлова