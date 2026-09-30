От византийските извори е ясно, че цар Самуил често е предвождал лично армията си в битка, а един от венците на бойното поле е победата му над византийския император Василий Втори.

Крепостта „Траянови врата“ е изградена, за да пази прохода между Тракийската низина и Софийското поле. Античен път, пропит с кръв, който съхранява и спомен за тропот на конници.

Милошев: Връщането на мощите на цар Самуил е събитие, което се случва веднъж на 1000 г.

През 968 година византийският император Василий Втори тръгва към Средец с 30-хилядна армия. След неуспешната обсада обаче византийската армия е отблъсната и се връща по същия античен път. Но именно при Траянови врата в засада дебнат войните на Самуил.

Когато разтеглената на километри вече ромейска военна колона навлиза достатъчно дълбоко, от всички страни българите щурмуват противника. Конницата и пехотата на Василий Втори са почти изцяло унищожени.

„Малцина са тези, които се спасяват и с усилията на личната гвардия на императора, и той се спасява. Самуил нанася такъв безапелационен удар на ромейската империя, от който тя дълго не може да се възстанови“, казва историкът Емануеил Гавелски.

По думите му сражението е изучавано в западните военни академии. По тези земи са намери и много предмети, които отвеждат към битката. Сред тях има стрели, копия и други части от оръжия.

„Непобедим по сила и ненадминат по храброст - това пише в хрониката на Никон Метаноите“, допълва още Гавелски.

Днес останките от крепостта се намират в непосредствена близост до автомагистрала „Тракия“. Недалеч от главната порта е поставена паметна плоча в чест на 1000-годишнината от победата над византийските нашественици. Крепостта е реставрирана с усилията на община Костенец.

„Радвам се, че идват хора от цялата страна, най-вече ученици и млади хора, това е смисълът - да оставим нещо на идните поколения. Мечтата и идеята на кмета на общината е да открием паметник на Самуил“, заяви зам.-кметът на Община Костенец Маргарита Минчева.