Виетнамският посланик в България Нгуен Тхи Минх Нгует обсъди с българския министър на земеделието и храните Пламен Абровски мерките за засилване на сътрудничеството в земеделието и за постигане на конкретни резултати в стратегическото партньорство между двете държави, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Българската страна подчерта потенциала за сътрудничество с Виетнам с търговията със земеделска продукция, научните изследвания, обучението и трансфера на технологии. България изрази готовност да сподели опит в устойчивото земеделие, стопанисването и развитието на горите, борбата срещу нелегалния, неотчетен и нерегулиран риболов, както и култивирането на растения, скотовъдството и размножаването на устойчиви растителни видове.

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България подчерта силните си страни в земеделските изследвания и прилагане на технологии и изрази интерес да разшири обмена на експерти, докторанти и студенти между изследователските институти и университетите на двете държави.

Посланик Нгует подчерта необходимостта да се изградят здрави политически връзки и рамки за стратегическо партньорство чрез програми за практическо сътрудничество. Тя предложи засилване на връзките сред правителствените агенции, изследователските институти, университетите и предприятията, като се постави фокус върху сфери като растителните сортовете, технологиите за периода след събиране на реколтата, скотовъдството, ветеринарната медицина, устойчивите рибни стопанства, горското стопанство, зеленото земеделие и цифровите технологии.

Като незабавна стъпка посланичката предложи организирането на онлайн сесии за свързване между бизнеса и изследователските институции, за да се идентифицират партньори и специфични нужди от сътрудничество, което да проправи пътя за полеви проучвания и директен обмен. Тя също така поиска от България да представи изследователски институти, университети и експерти, чиято експертиза отговаря на нуждите на Виетнам.

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Двете страни обсъдиха засиленото сътрудничество в областта на карантината на животните и растенията, безопасността на храните и техническите стандарти за селскостопански продукти, което би спомогнало за улесняване на двустранната търговия със селскостопански продукти.

В областта на науката, технологиите и обучението на човешки ресурси посланичката предложи разширяване на обмена на експерти и докторанти, краткосрочни програми за обучение и посещения на терен. Тя също така предложи да се проучат съответните програми на ЕС и международни програми и източници на финансиране в подкрепа на селскостопанските изследвания, обучението и трансфера на технологии. Въз основа на практическите нужди партньорите биха могли да разработят пилотни модели за сътрудничество, включващи конкретни предприятия или изследователски институции.

Тя също така призова за повече посещения на министерско ниво и работни пътувания, за да се улесни директният обмен между агенции, предприятия и населени места и да се идентифицират новите възможности за сътрудничество.

Срещата помогна за определянето на допълнителни области за сътрудничество в селското стопанство, докато Виетнам и България работят за довеждането на стратегическото си партньорство до конкретни резултати. Очаква се по-големият обмен на опит, по-силните научно-технологични връзки, обучението на човешки ресурси и разширената търговия със селскостопански продукти да дадат нов тласък на двустранното сътрудничество през следващия период.

Редактор: Ивета Костадинова