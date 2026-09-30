Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. За това съобщи самият той във Facebook.

Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 г. рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии”, зад която е стоял Ивайло Калушев.

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Според прокуратурата по този начин като министър той е превишил властта си.

След трагедията в хижа „Петрохан” и под връх Околчица стана ясно, че Калушев и сподвижниците му са опитвали през годините да си създадат образ на рейнджъри, които се занимават активно с опазване на горите.

Редактор: Мария Барабашка