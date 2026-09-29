Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на фирма „ЕМКО“ в село Горни Върпища от невзривени беоприпаси и взривни остатъци след инцидента от 11 септември, възникнал вследствие на пожар и последващи експлозии .

В изпълнението на задачата участва специализираната инженерна група от 55 инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия.

В сърцето на разрушенията: NOVA първа показа склада на „ЕМКО“ след взривовете (ВИДЕО+СНИМКИ)

18 военнослужещи с 5 единици военна техника извършиха инженерно разузнаване на терен с площ 297 декара. Невзривени боеприпаси не бяха открити. Дейностите бяха извършени при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Редактор: Никола Тунев