Снимка: Пресцентър на Министерството на отбраната
Невзривени боеприпаси не бяха открити
Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на фирма „ЕМКО“ в село Горни Върпища от невзривени беоприпаси и взривни остатъци след инцидента от 11 септември, възникнал вследствие на пожар и последващи експлозии.
В изпълнението на задачата участва специализираната инженерна група от 55 инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия.
В сърцето на разрушенията: NOVA първа показа склада на „ЕМКО“ след взривовете (ВИДЕО+СНИМКИ)
18 военнослужещи с 5 единици военна техника извършиха инженерно разузнаване на терен с площ 297 декара. Невзривени боеприпаси не бяха открити. Дейностите бяха извършени при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.Редактор: Никола Тунев
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