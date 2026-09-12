Пожар избухна в склад за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ около 23 ч. в петък в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. Информацията беше официално потвърдена за NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията. Беше активирана и системата BG-Alert.

В района има 11 склада. Пожарът тръгнал от един обект, а след това засегнал друг.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Възпламенили са се боеприпаси, като на място са се чували поредица от гърмежи. За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало само двама охранители, които своевременно напуснали терена.

„Ситуацията с пожара в складове на оръжейната компания „ЕМКО“ е овладяна. Няма пострадали и няма опасност за населението". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му един от складовете се е възпламенил, а в друг е имало експлозия. Останалата част от предприятието не е засегната. На място са всички служби, които работят по случая.

„В момента се проверява дали силите ни могат да влязат, за да довършат единичните огнища“, заяви Демерджиев. Той уточни, че на места все още има локални пожари, но евакуация на населението не се е налагала.

Вътрешният министър посочи, че се проверява всяка възможност за причината за възпламеняването, включително и версията за външна намеса. Цялата информация от камерите е свалена и предстои да бъде анализирана подробно „Тече разследване по случая, особено след скорошния инцидент отново в това дружество. Всяка една възможност, довела до възпламеняването, ще бъде проверена“, каза Демерджиев.

Той заяви, че е изразил притесненията си пред премиера за условията, при които се съхраняват боеприпаси, както и за начина на охрана на складовете „Очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде, не само в Габровско“, посочи министърът. По думите му държавата ще предприеме необходимото, ако собствениците неглижират условията за съхранение на боеприпаси.

Прокуратурата вече е започнала производство по случая, като са разпитани и свидетели. Към момента на възникването на взрива на обекта са били двама охранители. Все още няма заключения от експертизите за предишния пожар в „ЕМКО“.

Един от директорите на компанията – Славчо Димиев, съобщи, че в склада са се съхранявали основно барутни състави и около 100 броя боеприпаси от среден калибър. По думите му охраната трябва да бъде увеличена, за да се предотвратят подобни инциденти.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси", каза за NOVA областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

3 екипа от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на

населението" следят ситуацията. Най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследването, назначени са множество експертизи

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население. Поради риска от продължаващи детонации, теренът се обследва с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Жители на Царева ливади разказаха, че видели как пламъците се разпространяват бързо и разкритикува липсата на достатъчно охрана на обекта .

Това е вторият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“ за последния месец. Предишният случай беше в производствена база на компанията край село Белица.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Приключи прочистването на района около завод „ЕМКО“ от невзривени боеприпаси (СНИМКИ)

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA