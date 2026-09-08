Снимка: Министерство на отбраната
При проверката на площ от 566 кв. м. военнослужещите откриха 60 невзривени боеприпаса с различен калибър
Приключи прочистването на района около завод „ЕМКО“ от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август.
В периода от 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от Сухопътните войски, заедно с екип от Военномедицинска академия, обследва и обезопаси терена около външния периметър на завода.
Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследването, назначени са множество експертизи
При проверката на площ от 566 кв. м. военнослужещите откриха 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях бяха унищожени на място, а останалите бяха предадени за утилизация.
Снимка: Министерство на отбраната
Освен боеприпасите, екипът събра и предаде на завода около два тона метални отломки, образували се в резултат на взривовете.
Снимка: Министерство на отбранатаРедактор: Никола Тунев
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