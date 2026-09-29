Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли твърденията за скандал в партията заради президентските избори и заяви, че членовете и представителите на формацията могат сами да решат кого да подкрепят. Той коментира темата в Стара Загора, след като кметът на града Живко Тодоров публично обяви, че ще гласува за Илияна Йотова.

Според Борисов напрежението около позициите на отделни представители на ГЕРБ нямаше да съществува, ако партията беше издигнала собствена кандидатпрезидентска двойка. „Ако имаше кандидатпрезидентска двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.

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По думите му при собствена кандидатура политическите атаки щяха да бъдат насочени основно срещу ГЕРБ. Той защити решението формацията да не участва със своя двойка и даде да се разбере, че не възприема индивидуалната подкрепа на представители на ГЕРБ за други кандидати като нарушение на партийната линия.

Борисов коментира и участието на представители, свързвани с партията, в инициативни комитети на кандидати за президент. По думите му подобни решения са личен избор и той не възнамерява да ги забранява.

Партийният лидер постави акцент върху ролята на държавния глава след приключването на изборите. „В момента, в който го изберат, трябва да е абсолютно неутрален към всички“, заяви той. Според него една от най-важните функции на президента, наред с тази на върховен главнокомандващ, е да бъде обединител на нацията. Борисов отправи критики към начина, по който протича част от настоящата президентска кампания, като заяви, че вижда компромати и остри лични сблъсъци между участници в надпреварата.

Той призова решението да бъде оставено на избирателите. „Оставете човек да прецени, че така трябва да е. На изборите се решава“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и кандидата за президент Андрей Гюров, който според него търси подкрепа сред избирателите на ГЕРБ. Лидерът на партията заяви, че такава не може да бъде приемана за даденост и трябва да бъде поискана директно от самите хора. Борисов смята, че избирателите на ГЕРБ сами трябва да вземат решението си.

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Той отправи своеобразна покана към кандидата да представи позициите си пред структурите на партията. „Елате при кмета. Ще съберем организацията. Ще си представите какво ще правите. И тогава вече може, като седнем като партийно ръководство, да кажем кого да подкрепим и какво да кажем на хората“, заяви той.

Той очерта и част от хората, които според него могат в бъдеще да поемат по-голяма отговорност в партията и държавното управление. Наред с Живко Тодоров той посочи кмета на Бургас Димитър Николов и кмета на Велико Търново Даниел Панов. По думите му ГЕРБ разполага с още редица местни управници с натрупан опит, които могат да бъдат разглеждани като бъдещи кандидати за министър-председател. Той обвърза тази теза със собствения си политически път, като припомни, че преди да стане министър-председател е бил главен секретар на МВР и кмет на София.

Според него управлението на голяма община дава практически опит в изготвянето на бюджет, инфраструктурата, комуналните услуги и решаването на ежедневни проблеми. Лидерът на ГЕРБ заяви още, че формацията работи активно за укрепване на местните си структури след период, в който според него е имало опити те да бъдат отслабени.

По думите му партията инвестира в младежките си организации, нови членове и партийни академии. Борисов посочи, че целта е да бъде създадена връзка между хората с дългогодишен политически опит и новото поколение в ГЕРБ.

Бойко Борисов отправи критики към управлението, като заяви, че общественото недоволство се увеличава само няколко месеца след началото на мандата. По думите му един от признаците за това са протестите, които вече водят до затруднения на движението в София.

Той поиска публичност и около договора с турската компания „Боташ“. Борисов попита защо документът все още не е представен публично, въпреки многократните призиви това да бъде направено.

Лидерът на ГЕРБ постави акцент и върху държавния дълг. Според него заради увеличеното заемно финансиране разходите за лихви могат да достигнат около 1,5 млрд. евро годишно. Той защити и бившия финансов министър Владислав Горанов, като го определи като един от основните двигатели за присъединяването на България към еврозоната и Европейския банков съюз и подчерта ролята му за поддържането на финансова дисциплина.

Друга основна тема в изказването му бяха горивата. Борисов прогнозира, че през следващите месеци Европа може да се сблъска с недостиг на дизел. По думите му при досегашната работа на рафинерията са били натрупани количества гориво, произведени при по-ниски цени на петрола. Борисов разкритикува възможността тези количества да бъдат изнесени или продадени при сегашната пазарна ситуация, вместо да бъдат използвани за понижаване на цените за българските потребители.

Лидерът на ГЕРБ отново настоя за връщане към по-строга финансова дисциплина. Според него сегашният темп на държавните разходи и новите данъчни идеи могат да създадат сериозни проблеми за публичните финанси през следващите години.

Борисов разкритикува и предложенията, засягащи облагането и контрола върху домашната ракия, както и други идеи за нови данъци и такси. Според него вместо да се търсят допълнителни приходи от гражданите, държавата трябва да ограничи разходите си.

Бойко Борисов заяви, че според него опитите ГЕРБ да бъде отслабен или разцепен не дават резултат. Той прогнозира, че политическият натиск върху партията ще продължи и през следващите месеци, като същевременно отправи нови критики към управлението.

Според лидера на ГЕРБ част от предлаганите социални и икономически мерки са популистки и в крайна сметка водят до увеличаване на държавните разходи. Той посочи, че ГЕРБ трябва да търси по-активно мнението на предприемачите и хората, които създават работни места и поддържат икономическата активност в страната.

Борисов коментира и темата за връщането от Гърция на тленните останки на цар Самуил. Той приветства подобна възможност, но настоя да стане ясно какви ангажименти е поела България в замяна.

По думите му въпросът е обсъждан в продължение на години с различни гръцки правителства. Борисов посочи, че е водил разговори по темата с различни гръцки премиери, сред които Костас Караманлис, Андонис Самарас, Алексис Ципрас и Кириакос Мицотакис.

Борисов припомни, че по време на негово управление е била създадена и комисия, която да оцени възможните варианти. Според него тогава част от експертите са смятали, че исканото от България в замяна не е достатъчно изгодно за страната. „Поздравявам ги, ако могат да докарат мощите. Но пак искам да знам какво ще дадем“, каза лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че не оспорва значението на връщането на подобни исторически ценности, но според него обществото трябва да бъде информирано за всички условия по евентуалното споразумение.

Редактор: Цветина Петкова