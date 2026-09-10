Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първи коментар след безпрецедентното решение партията да не участва със свой кандидат в президентските избори. До него се стигна след дни на спорове и обсъждания в редиците на формацията.

Борисов коментира и участието на представители, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му това са техни лични решения и по никакъв начин не ангажират партията. „Непоискана подкрепа не даваме. Това е ясно и точно“, заяви лидерът на ГЕРБ.

ГЕРБ няма да издига кандидати за президент и вицепрезидент, нито ще подкрепи някого

Той обясни, че Йотова лично е поканила няколко кметове, както и евродепутата Емил Радев. По думите му Радев и Йотова са били дълги години колеги в Европейския парламент и се уважават. Други представители са приели поканата заради дългогодишни лични или семейни отношения. „Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. Те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова“, подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и присъствието на Вежди Рашидов в инициативния комитет. „Моят приятел не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение“, каза Борисов.

Председателят на ГЕРБ отправи остри критики към „Демократична България“, като обвини формацията, че поставя избора на нов Висш съдебен съвет пред президентската кампания и с поведението си вреди на кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според Борисов изказванията на представители на ДБ отблъскват потенциална подкрепа от други политически сили, включително от избиратели на ГЕРБ. Той заяви, че към момента не са водени разговори с партията му за подкрепа на Гюров и Кандев и е забранил подобни преговори.

По думите му стотици хиляди избиратели на ГЕРБ не разпознават свои представители сред кандидатите и не могат да бъдат принудени „по команда“ да гласуват за определена двойка. Въпреки това той припомни, че именно с гласове на неговата формация Гюров е бил избран за подуправител на БНБ.

Борисов коментира и процедурата за избор на членове на ВСС. Той заяви, че ГЕРБ ще определи позицията си за предложените кандидати едва след изслушванията им. По думите му до момента никой не е преговарял с партията по темата. Лидерът на ГЕРБ обвини ДБ, че именно кадровите решения в съдебната система са основният им политически приоритет.

По отношение на президентската надпревара Борисов изрази съмнение дали ДБ не разпределя подкрепата си между повече от един кандидат. По думите му конкуренцията между кандидати от сходен политически спектър допълнително ще раздроби вота.

Борисов отправи критики и към Бюджет 2026, който определи като „обречен още от самото начало“. Той посочи като основни проблеми високия дефицит и необходимостта от нови заеми, които впоследствие ще трябва да бъдат изплащани. Критика имаше и към работата на Народното събрание. Според Борисов парламентът е загубил реалното си политическо значение и се е превърнал в „гумен печат“, който единствено узаконява вече взети решения.

„Заедно с колегите мобилизираме партията, защото ни предстоят сериозни битки“, заяви още лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Цветина Петкова