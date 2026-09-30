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Една история за силните жени, за любовта, прошката и пречистването
“Легенда за Калиакра” тръгва към Лондон. Българската постановка ще срещне международната публика с един съвременен прочит на една от най-силните ни легенди.
Режисьор на спектакъла е Ралица Йовчева. Актрисата Ана-Мария Николова разказа в ефира на “Социална мрежа”, че другите роли са поверени на
Спектакли, танци и срещи с артисти в новото издание на „Цирколюция”
Театралният спектакъл „Легенда за Калиакра“ с Ралица Йовчева Анастасия Левордашка, Александра Костова и Боряна Бабанова. В него са включени текстове на поетесата Мирела Иванова.
Тя сподели още, че пиесата се опитва да направи съвременен прочит на „Легенда за Калиакра“ с акцент върху прошката, любовта, пречистването и върху силата на жената.
Дора и вълка" - спектакълът, вдъхновен от реални случаи на Зигмунд Фройд
Премиерата в Лондон ще се състои на 6 и 7 ноември, като част от международен театрален фестивал, разказа актрисата и продуцент Маргарита Шиварова. Пиесата ще се играе на български език, ще има и субтитри.
На самия фестивал участват повече от 480 артисти, ще бъдат изнесени около 100 постановки на 60 езика.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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