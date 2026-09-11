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Тя ще бъде представена на сцената на театър "О3"
В театър „О3“ предстои премиерата на „Дора и вълка“ – част от театралната поредица „Катaрзис“, вдъхновена от реални психоаналитични казуси на Зигмунд Фройд. Спектакълът е вдъхновен от случаите „Човекът вълк“ и „Дора“, като по художествен начин ги обединява в обща, напрегната фабула.
Театър „Сфумато“ открива сезона
Актрисата и режисьор Елица Йовчева каза, че това е втори сезон на този малък театър, а пиесата ще бъде поставена на сцена на 13 и 14 септември от 19:30 ч.
Актьорът Боян Петров обясни, че в постановката е засегната темата за психичното здраве.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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