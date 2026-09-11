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Местните хора алармират, че мястото е неподходящо, тъй като се намира в район с пасища
Тревога и недоволство в петричкото село Старчево заради загробване на умъртвени животни в землището на селото.
Местните хора алармират, че мястото, на които са погребани животните, не е подходящо, тъй като се намира в район с пасища.
Нови огнища на шарка по овцете и козите в Кърджалийско и Хасковско
Според кмета Георги Кузманов, заравянето на животните не е било на необходимата дълбочина и евентуален проливен дъжд може да изкопае рова.
От Българската агенция за безопасност на храните отговориха, че теренът е посочен от еколога на Община Петрич. Получени са и положителни становища от Басейнова дирекция и РЗИ. Мястото е и дезинфекцирано. Загробените животни са овце и кози, заразени с шарка.Редактор: Георги Иванов
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