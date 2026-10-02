Италианската държавна енергийна компания ще предостави 20% отстъпка за дизел и бензин на клиентите си, които използват горивата за нуждите на селското стопанство и риболовните плавателни съдове. Мярката ще е в сила до 31 октомври, като при определени пазарни условия може да бъде удължена до края на годината, информира БТА.

От компанията посочват, че инициативата е част от мерките за подпомагане на домакинствата и бизнеса заради рязкото поскъпване на енергията на фона на конфликта в Иран. В началото на седмицата компанията въведе и таван на цените в своите бензиностанции - 2,19 евро за литър дизел и 1,99 евро за литър безоловен бензин за срок от 30 дни.

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Междувременно кувейтската компания „К8“ и азербайджанската СОКАР също въведоха подобни мерки на своите бензиностанции в Италия. Държавнатата енергийна компания ще предложи и 30% отстъпка от сметките за електроенергия и газ на своите клиенти.

„Бих искал да благодаря на държавна енергийна компания, че напълно осъзнава необходимостта от подкрепа за нашия сектор на първичното производство“, заяви италианският министър на земеделието Франческо Лолобриджида. По думите му намалението ще позволи на земеделските и риболовните предприятия да плащат приблизително 20% по-малко спрямо настоящите цени. Министърът изрази надежда и други петролни компании в страната да последват примера.

Редактор: Ралица Атанасова