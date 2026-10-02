Как да създадем красив и уютен дом, без той да изглежда перфектно подреден през цялото време? През последните години интериорният дизайн все повече се отдалечава от стерилните пространства и залага на по-лични, топли и естествени интериори.

Понякога не е нужно да купуваме нова декорация, за да освежим дома си. Една стара стъклена бутилка или обикновен буркан могат лесно да се превърнат в интересен свещник. Можем да добавим панделка или друг декоративен елемент, съобразен със стила ни. Така даваме нов живот на предмети, които вече имаме, и създаваме нещо уникално със собствените си ръце.

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Най-интересната декорация не е най-скъпата, а тази, която създаваме сами и която носи лично значение. Дори обикновено тесте карти може да се превърне в оригинален акцент за интериора. Достатъчно е да изберем число или карта, която ни напомня за специален момент, и да я поставим в центъра на композицията. Така създаваме нещо уникално, което не просто украсява дома, а разказва наша история.

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