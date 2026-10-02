Снимка: Стопкадър
-
Творби на Ван Гог и Сезан, оценени на 450 милиона щатски долара, отиват на търг (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Рядко амурско леопардче се роди в зоопарка в Копенхаген (ВИДЕО)
-
Мечок с прякор Раницата спечели конкурса за най-дебела мечка (ВИДЕО)
-
Кой е Командо - миниатюрното чихуахуа, което стана част от Националната гвардия на Мексико (ВИДЕО)
-
Заблудена акула в южнокорейското пристанище Пусан е привлякла интереса на над 600 000 посетители (ВИДЕО)
-
Заснеха стадо редки бели делфини край китайски острови (ВИДЕО)
Как да създадем красота с въображение?
Как да създадем красив и уютен дом, без той да изглежда перфектно подреден през цялото време? През последните години интериорният дизайн все повече се отдалечава от стерилните пространства и залага на по-лични, топли и естествени интериори.
Понякога не е нужно да купуваме нова декорация, за да освежим дома си. Една стара стъклена бутилка или обикновен буркан могат лесно да се превърнат в интересен свещник. Можем да добавим панделка или друг декоративен елемент, съобразен със стила ни. Така даваме нов живот на предмети, които вече имаме, и създаваме нещо уникално със собствените си ръце.
Живей красиво: Домът между два сезона
Най-интересната декорация не е най-скъпата, а тази, която създаваме сами и която носи лично значение. Дори обикновено тесте карти може да се превърне в оригинален акцент за интериора. Достатъчно е да изберем число или карта, която ни напомня за специален момент, и да я поставим в центъра на композицията. Така създаваме нещо уникално, което не просто украсява дома, а разказва наша история.
„Живей красиво”: Как да подготвим ученическата раница за 15 септември
Още съвети чуйте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни