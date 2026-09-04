Мъж, който подготвял място за нов двор край дома си в Ребилд, Дания, открил под земята около 18 килограма сребро от X век. Находката е най-голямото откривано досега в страната съкровище от сребро от епохата на викингите.

Съкровището включва около 700 предмета, сред които слитъци, гривни, нарязано сребро, 47 монети и фрагменти, както и малък медальон във формата на чука на Тор. Около половината от предметите били в глинен съд, а останалите се разпръснали в почвата. Количеството сребро е почти три пъти по-голямо от това в предишната рекордна находка.

„Все едно сте открили сейф от епохата на викингите“, заяви археологът Торбен Сарау.

Монетите включват англосаксонски сребърни пенита от управлението на крал Едуард Старши и арабски дирхами от X век. Те показват търговските връзки на викингите с ислямския свят на изток и Англия на запад.

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Слитъците и нарязаното сребро са разделени в различни тегловни категории, което показва, че металът е бил претеглян и разделян според конкретните сделки. Част от слитъците носят кръстове или изображения на чука на Тор, свидетелствайки за периода на съжителство между християнството и езичеството.

Районът около Ребилд вече е известен с подобни находки. През 1971 г. там е открито сребърно съкровище от X век, а преди два месеца е намерено и съкровище с шест златни гривни от епохата на викингите.

Новата находка става собственост на датската държава и ще бъде предадена на Националния музей на Дания. Музеите на Северна Ютландия се надяват тя да бъде изложена в Музея на викингите „Фирка

Редактор: Дарина Методиева