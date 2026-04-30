Изследователи са намерили близо 3000 сребърни монети
Близо 3000 сребърни монети, смятани за най-голямата такава находка от епохата на викингите в норвежката история, бяха открити в поле в скандинавската страна.
Учените сега проучват обекта, който се намира близо до град Рена. Те заявиха, че находката предоставя рядка информация за икономиката, контактите и потоците от сребро в страната през период, белязан от големи политически промени.
Шведски рибар откри съкровище от XII век, докато търси червеи за стръв
Откритието е направено, когато два дететкора намерили 19 сребърни монети. Това се случило в началото на април. Разкопките все още продължават и археолозите работят, за да получат представа за обхвата и контекста на намерените монети.
Професор Свейн Гълбек от Музея на културната история в Осло, който на този етап е разгледал част от монетите, каза, че повечето от тях са английски и немски, също така има датски и норвежки. Находката включва монети от 1080-те до 1040-те години.Редактор: Цветина Петрова
