-
Състезание с лодки от големи тикви се проведе в Белгия (ВИДЕО)
-
След 15 години строителство: Откриха един от най-големите православни храмове в света
-
„Човешка пералня“: Японци изобретиха автоматична машина за хора
-
Тръмп танцува с малайзийски състав при пристигането си в Куала Лумпур (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Мексико — древна и пъстра земя на легенди, шамани и цветове
-
Рекорд: Филипинци направиха най-големия орехов десерт в света
Случайната находка се превърна в едно от най-големите археологически попадения в страната
Необичайно начало на деня се превърна в историческо откритие за един шведски рибар. Докато търсел червеи за стръв в градината на лятната си вила край Стокхолм, мъжът попаднал на истинско съкровище – меден съд, пълен с хиляди древни сребърни монети.
Археолозите, извикани на място, установили, че находката съдържа около 20 000 монети от XII век, с общо тегло близо 6 килограма. Според специалистите това е едно от най-големите средновековни съкровища, откривани някога в Швеция.
Продадоха рядка монета от 17 в. за 2,5 млн. долара (ВИДЕО)
Монетите вече са предадени на властите, а първоначалните анализи разкриват редки екземпляри с голяма историческа стойност. Сред тях са монети, носещи името на крал Кнут Ериксон, както и епископски монети, изобразяващи свещеник с жезъл – уникални за периода и с висока нумизматична стойност.
Макар откривателят да е спазил закона и да е предал съкровището на държавата, той няма да остане с празни ръце. По информация на местните медии мъжът вече е получил възнаграждение за ценната находка, макар че точната сума не се съобщава.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни