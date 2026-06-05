Въведените от депутатите три вида цени с цел ограничаване на поскъпването са по-скоро политически пожелания, отколкото работещ икономически механизъм. Това заяви икономистът доц. Огнян Боюклиев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според него темата за цените е била сред основните приоритети, поставяни от лидера на „Прогресивна България” Румен Радев. „Понятието „справедлива цена” е от социологията и политологията, не и от икономиката. Това, което се въвежда сега, има аналог в международните счетоводни стандарти, но там се използва понятието „справедлива стойност” за нуждите на търговски дружества”, обясни Боюклиев. По думите му реалното приложение на новото законодателство ще зависи от методики, които тепърва трябва да бъдат разработени от Министерския съвет. „В Министерски съвет също има сериозно объркване. Държавата вече създава трети или четвърти сайт за наблюдение на цените. Използват се две потребителски кошници, в които присъстват редица спорни понятия”, посочи икономистът.

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Според Боюклиев законът в сегашния си вид е разпокъсан и трудно приложим. „Контролът е разхвърлян между няколко комисии и министерства. Ще се следят оборотите само на компании с над 25 милиона годишен оборот. Това са недомислици, които трябваше да бъдат изчистени още преди изборите, ако действително това е било приоритет номер едно”, каза експертът. Той коментира и предвидените санкции при нарушения, които достигат от 10 до 100 хиляди евро. „Това е бухалка. Нарушението ще бъде констатирано от чиновник. Колкото и прецизна да е методиката, винаги може да бъде заобиколена. В крайна сметка това е удар срещу по-слабия участник на пазара”, предупреди той.

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Икономистът засегна и данъчната политика след препоръката на Европейската комисия България да отхвърли плоския данък. „Не виждам друг вариант освен данъчна реформа. Намаляването на ДДС за храните означава по-евтин хляб както за бедните, така и за богатите. Необходима е по-целенасочена социална политика, включително прогресивно данъчно облагане и промени при корпоративните данъци. Не може всички да плащат един и същ данък”, заяви Боюклиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова