Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата от петък вечерта на ул. "Челопешко шосе" в София. При инцидента двама души загинаха, 13 са ранени, а осем от тях са в тежко състояние, научи NOVA.

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

⇒ Тежката катастрофа коментира и заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. За NOVA той каза: "Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи". Днес прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.

Кола се вряза в автобус в София, двама души загинаха, 13 са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

⇒ От болница "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата 2026 г са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено и вече не е пациент на болницата. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях в травматологията на "Пирогов", а един в Клиниката по нервни болести.

⇒ Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики каза в ефира на "Събуди се", че в рамките на една година и два идентични случая в рамките на Столична община. Тя посочи, че в района няма добра видимост. Тя допълни, че автомобилите се е движел със скорост над 150 км/ч. Тя призова прокуратурата да провери информацията, че двамата шофьори на колите са с чешки шофьорски книжки.