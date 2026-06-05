Трагедия в град Мъглиж. Дете на 14 години се удави в река Мъглижка. Момчето е било с приятели, като решили да скочат в баражите на пълноводната и ледена река. След скока не изплувало и приятелите му викат на помощ ожранители, които минавали в района.

Снимка: Георги Манев, NOVA

12-годишно българче се удави в Гърция, задържаха родителите му

Бурната река завлякла тялото на детето на близо 500 метра, където било открито безжизнено. Мястото е привлекателно за децата, които често се къпели във вировете през лятото.