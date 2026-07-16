По река Темза във Великобритания отново се провежда традиционното годишно преброяване на лебедите - обичай с история от близо девет века. В миналото птиците са били ценен деликатес за кралската трапеза, а днес са защитен вид и инициативата има изцяло природозащитна цел.

В продължение на 5 дни специални екипи с традиционни дървени лодки улавят лебедите, поставят им пръстени, проверяват ги за наранявания или оплитане в риболовни принадлежности, след което ги връщат обратно във водата. Първите резултати от тазгодишното преброяване са обнадеждаващи и показват, че популацията на лебедите по Темза постепенно се възстановява.

Започна годишното броене на лебедите, собственост на Чарлз III (ВИДЕО)

Редактор: Мария Барабашка