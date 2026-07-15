Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Малките са родени през месец май
Седем малки от застрашения и изключително рядък вид северен гепард са най-новите питомци на зоопарка „Уипснейд” в Източна Англия. Четири от бебетата са се появили на бял свят на 18 май. Заедно с майка си Амира те са добре и вече играят на воля. Други три малки, родени на 23 май от друг женски гепард на име Зара, им правят компания в игрите, съобщават от ръководството на зоологическата градина.
Снежно леопардче се роди в зоопарк във Великобритания
От ръковоството на "Уипснейд" посочват в съобщение, че работят в Замбия по проект за връщането на гепарди в дивата природа за първи път от почти три десетилетия. В сътрудничество с правителството на Лусака и няколко природозащитни неправителствени организации група гепарди ще бъдат пуснати в долината Луангва. Така ще се подпомогне опазването на този емблематичен представител на голямото семейство на хищните котки, от който днес в света са останали едва около 6 500 екземпляра.
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Зоопаркът "Уипснейд" е открит през 1931 г. Той е дом на около 11 000 животни и е най-големият във Великобритания. Зоопаркът е част от Зоологическото дружество на Лондон - природозащитна благотворителна организация, която използва научен подход, за да опазва и възстановява дивата природа както във Великобритания, така и по света.Редактор: Станимира Шикова
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