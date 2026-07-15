Тълпи от хора преминаха от Испания в Гибралтар в ранните часове на днешния ден. Вчера Великобритания и Европейският съюз подписаха договор за статута на британската отвъдморска територия.

Жителите на Гибралтар могат да преминават в Испания с карти за пребиваване без да е необходимо да се подпечатва паспортът им, а испанските граждани могат да преминават с лична карта.

Падат граничните проверки между Гибралтар и Испания

Великобритания придобива Гибралтар – стратегически важен анклав в южния край на Испания – с договор от 1713 г., който слага край на Войната за испанското наследство.

Редактор: Цвета Лазаркова