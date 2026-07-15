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Великобритания и ЕС подписаха договор за статута на територията
Тълпи от хора преминаха от Испания в Гибралтар в ранните часове на днешния ден. Вчера Великобритания и Европейският съюз подписаха договор за статута на британската отвъдморска територия.
Жителите на Гибралтар могат да преминават в Испания с карти за пребиваване без да е необходимо да се подпечатва паспортът им, а испанските граждани могат да преминават с лична карта.
Падат граничните проверки между Гибралтар и Испания
Великобритания придобива Гибралтар – стратегически важен анклав в южния край на Испания – с договор от 1713 г., който слага край на Войната за испанското наследство.Редактор: Цвета Лазаркова
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