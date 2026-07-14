Европейският съюз и Великобритания подписаха споразумение, с което се премахват граничните проверки между Испания и Гибралтар, шест години след като Обединеното кралство официално напусна съюза.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович взе участие в церемонията по подписването в Брюксел заедно с британски и испански министри, както и с министър-председателя на Гибралтар Фабиан Пикардо.

Испания и Великобритания ще премахнат граничната стена в Гибралтар (СНИМКИ)

Облекченият режим на преминаване през границата влиза в сила на 15 юли.

Редактор: Цвета Лазаркова