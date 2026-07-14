Снимка: БГНЕС, EPA/A. Carrasco Rage
Облекченият режим влиза в сила от утре
Европейският съюз и Великобритания подписаха споразумение, с което се премахват граничните проверки между Испания и Гибралтар, шест години след като Обединеното кралство официално напусна съюза.
Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович взе участие в церемонията по подписването в Брюксел заедно с британски и испански министри, както и с министър-председателя на Гибралтар Фабиан Пикардо.
Испания и Великобритания ще премахнат граничната стена в Гибралтар (СНИМКИ)
Облекченият режим на преминаване през границата влиза в сила на 15 юли.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БГНЕС
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