Испания и Великобритания планират да разрушат граничната ограда в Гибралтар през януари следващата година, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ. Двете страни обсъждат графика за дейностите, след като през юни беше постигнато споразумение с Европейския съюз за граничния контрол в Гибралтар.

Според испанския ежедневник „Паис“ и източници на ЕФЕ, близки до преговорите, окончателният текст на споразумението между Лондон и Мадрид се очаква да бъде представен през октомври и да бъде ратифициран от двете страни до декември.

Повдигнаха обвинение на съпругата на испанския премиер

Gibraltar-Spain border to vanish in 2026 under post-Brexit deal https://t.co/zeBtBi0xiK pic.twitter.com/K2i9DFy1ON — Euractiv (@Euractiv) August 25, 2025

Споразумението, което урежда статута на Гибралтар след Брекзит, предвижда премахването на граничната ограда и на проверките на хора и стоки. Демонтажа на съоръжението, наричано "последната стена в Западна Европа" все още очаква своето одобрение от Европейската комисия. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че текстът ще бъде „напълно изготвен до есента“.

Тази мярка ще улесни ежедневното преминаване на границата за около 15 000 работници, които пътуват между Испания и Гибралтар, и ще бъде от полза за приблизително 300 000 жители на района. Също така се очаква да отпаднат и проверките върху стоките, циркулиращи между двете територии, предаде информационният портал Euractiv.

Редактор: Цветисиана Костова