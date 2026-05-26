Последните 3-4 години се наблюдавала и полиупотреба на наркотични вещества, обясни началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”
Употребата на наркотични вещества в днешно време е стигнала до епидемиологични размери. Това е глобално явление. Колкото и да се стараят всички институции, винаги изоставаме с една крачка от новите тенденции. Разбира се нито една институция не се е отказала да се бори с това явление. Това коментира в предаването „Пресечна точка” началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници” Стефан Бакалов.
У нас най-масово употребявани са канабис продуктите, кокаин, амфетамин, метамфетамини, полусинтетичните канабиноиди. Докато LSD е по-скоро екзотичен наркотик в България.
Последните 3-4 години се наблюдавала полиупотреба на наркотични вещества – смесване на различни видове дроги.
„Всяко наркотично вещество има различен ефект. Когато се смесват, могат да се получат най-различни тревожни състояния и, разбира се, паник атаки, уплахи или халюцинации, които могат да отключат параноидни състояния”, обясни Бакалов. И допълни, че не рядко завършвали и трагично, както в случая в Благоевград.
Освен това децата използват платформи, за да си купуват наркотични вещества.
„Много деца се притесняват да се свържат с дилъра. Но когато е онлайн, не се притесняват. Възрастни се притесняват да общуват онлайн, не и децата”, коментира Бакалов.
Хората, които се занимават с такъв тип дейност, ставали все по-агресивни. „Тези хора са стигнали дотам, че да не се притесняват да предлагат наркотични вещества на 12-13-годишни деца”, каза той.
Изключително сериозен проблем остава употребата на фентанил. „Това е третата най-тежка вълна. В края на годината може би ще бъде пикът на употребата на фентанил”, каза Стефан Бакалов.
Редактор: Ина Григорова
