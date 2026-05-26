Снимка: Алис Дамянова, NOVA
-
Николай Найденов: С новите метровлакове подобрението на качеството на услугата ще бъде еволюционно
-
СО предлага реформа в компенсациите за детски градини в София
-
Васил Терзиев: Има повдигане на народния дух и все повече поводи за радост
-
София отбелязва 24 май с шествие и множество културни прояви
-
„Живей активно”: Голямото цветно бягане в София
-
Излезе първото класиране за яслите и детските градини в София
Те бяха представени в депо „Обеля”
Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлака за столичното метро. Те бяха представени след 09:00 часа в метродепо „Обеля”.
Новите метровлакове „Шкода” са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.
Снимка: Алис Дамянова, NOVA
Представиха новите мотриси на метрото (ВИДЕО+ СНИМКИ)
Днес официално бяха представени първите 7 нови машини, а осмият ще бъде показан през юни.
Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровалкове и промени в разписанията.
Снимка:Алис Дамянова, NOVA
„От 26 май тръгват първите 4 от тези 7 влака, а осмият ще дойде през юни. Това е важна стъпка за „Метрополитен”. Влаковете са климатизирани, с много видеонаблюдение. Работим по редица нови линии - тази година ще открием първите три - по посока стадион „Георги Аспарухов” и „Бесарабия”. Другата година предстои откриване на още една – по посока „Гео Милев” и „Младост”. Предстои да се подпише договор и за „Царица Йоанна”, а за „Студентски град” се надяваме да подпишем през 2027 г.”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.
Снимка:Алис Дамянова, NOVA
„Днес имаме един от най-добрите примери какво ни дават европейските средства. Можем да спечелим и от ПВУ”, посочи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.
„Всички софиянци ще се радват на този нов вид влакове. Те нямат база да сравнение - нова иновация, дистанционно отчитане, видеонаблюдение. Създадени са удобни зони - за хора в неравностойно положение, за велосипедисти, за майки с колички, а нашият акцент е върху качеството на услугата”, подчерта изп. директор на "Метрополитен ЕАД" Николай Найденов.
Снимка:Алис Дамянова, NOVAРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни