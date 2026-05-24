На 24 май София ще отбележи Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с тържествена церемония, празнично шествие, концерти, литературни инициативи и изложби.

Празничното шествие ще тръгне в 10:30 ч. от площада пред Археологическия музей и ще премине покрай знакови средища на културата и образованието като Българската академия на науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за да стигне до паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека, където в 11:00 ч. ще започне официалната церемония. В шествието ще участват Гвардейският духов оркестър, представители на образователни и културни институции, ученици и академичната общност, както и много граждани.

Церемонията ще започне с тържествен водосвет, отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, а слова ще произнесат кметът на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президентът на Република България Илияна Йотова.

Учениците от първи клас на 149 СУ „Иван Хаджийски“ Карина Кръстева и от 104 ОУ „Захари Стоянов“ Дарио Павлов ще изпълнят стихотворението „Аз съм българче”, след което ще бъдат пуснати балони с българската азбука.

След официалната програма празничните събития в столицата продължават с богата културна програма.

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

От 12:00 ч. на площад „Св. Александър Невски“ ще се проведе концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата.

В Градската градина е представена изложбата „Букварите на поколения българи“, организирана от Издателска група „Просвета“, която проследява 80-годишната история на българското букварче. Експозицията може да бъде разгледана до 5 юни.

Площад „Славейков“ и Столична библиотека ще бъдат домакини на шестото издание на инициативата „Да поЧетем“ – 24-часов литературен маратон с участието на писатели, актьори и популярни разказвачи. В Столичната библиотека посетителите ще могат да разгледат фотодокументалната изложба „Българските ръкописи по света“, представяща ценни средновековни ръкописи и фототипни издания.

Джаз формация „София“ и младите изпълнители от „HighLight Singing Academy“ ще изнесат концерт пред ОКИ „Надежда“ от 11:00 ч.

НСО въвежда мерки за сигурност в София за 24 май

Visit Sofia се включва в кампанията „Думите лекуват“, която има за цел да напомни, че думите, които избираме, оформят не само изреченията ни, но и хората, които сме, и света, който обитаваме. Върху туристическия информационен център-Трамвай 83 ще бъдат изписани думите: обич, любов, мир, милувка и други.

От 11:00 ч. фолклорен концерт на Ансамбъл „София-6“ ще се състои в читалище „Витоша“.

По традиция дирекция „Култура“ на Столична община, съвместно с Културно-информационния център на българското национално малцинство в Босилеград, организира празнично честване на 24 май в село Извор, община Босилеград, Република Сърбия, с участието на вокална формация „Българските гласове“ и актьора Здравко Димитров.

Столичната община кани жителите и гостите на София да се включат в празничните прояви и заедно да отдадат почит към делото на светите братя Кирил и Методий, българската просвета, култура и духовност.

Редактор: Цвета Лазаркова