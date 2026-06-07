Четири американски самолета цистерни от типа Boeing KC-135 Stratotanker, които през последните месеци бяха базирани на летище „Васил Левски“ в София, напуснаха България днес. От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че те временно са излетели от страната.

Машините са излетели в часовете преди обяд и са поели в северозападна посока. Полетите им могат да бъдат проследени чрез публично достъпни платформи за наблюдение на въздушния трафик като Flightradar24.

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Четирите самолета вече се намират над Западна Европа, като крайната им дестинация не е известна. Самият факт, че полетите са видими в публичните системи за проследяване, както и маршрутът им на движение, дава основание да се приеме, че машините отпътуват от София след продължителен престой в българската столица.

Данните от Flightradar24 потвърждават, че става въпрос за четири самолета KC-135 Stratotanker на Военновъздушните сили на САЩ.

Американските военни самолети, разположени в София, имат разрешение да пребивават на летище „Васил Левски“ до 30 юни 2026 г. Общият брой на машините е до 15, като сред тях преобладават самолети цистерни и логистични въздухоплавателни средства.

Американски самолети излетяха от летището в София

Разрешението за пребиваването им беше удължено от правителството начело с президента Румен Радев, за да се даде възможност на съюзниците да препланират своите операции и да осигурят алтернативна локация за базиране.

Сред самолетите, които получиха разрешение да пребивават на територията на България, са стратегическите цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, транспортните Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.

Мисиите на американските самолети са с невоенен характер и са свързани с логистична подкрепа на операции на съюзниците от НАТО в региона. Съгласно разрешението на българските власти, на територията на страната може да пребивава и до 500 души обслужващ персонал.

Излетяха самолети на американските военновъздушни сили от летището в София

В края на май Министерският съвет удължи срока за пребиваване на американските самолети в София. Решението беше мотивирано с необходимостта съюзниците да разполагат с достатъчно време за пренасочване на операциите си и намиране на нова база. То беше взето и на фона на продължаващите разговори между България и Съединените щати, включително по темата за отпадане на визовия режим за българските граждани.