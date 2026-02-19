Министерство на отбраната изпрати позиция с опровержение на публикации за наличието на няколко американски военни самолета, кацнали на пистата на летище “Васил Левски” в София.

Според ведомството самолетите действително са на Военновъздушните сили на САЩ. “Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите”, уточниха от Министерството на отбраната.

Позицията е по повод информацията на бившия заместник външен министър Милен Керемедчиев.

Той публикува снимка, за която твърди, че е заснета на Терминал 1 на летището в столицата. “В момента на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро”, написа той.

Служебният външен министър Надежда Нейнски също коментира ситуацията при встъпването си в длъжност. "В момента сме в процес на внимателно проучване на целия казус. На този етап имам много малко информация, но съм наредила да се събере максимално", посочи тя. Нейнски увери, че след като има пълна и достоверна информация, тя ще бъде представена.

C-17 и C-130 са военни транспортни самолети, често свързани с армия, НАТО, мисии и кризисни ситуации, докато Boeing 747 е граждански или товарен самолет, използван и за мащабни международни превози.

От Американското посолство също излязоха със становище по случая:

"България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", гласи то.

Междувременно новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви, че настоящите световни военни конфликти ще бъдат сред основните ѝ приоритети. Тя заяви , че ще има недоизяснени обстоятелства за участието на България в Съвета за мир и затова ще търси информация от предшественика си – Георг Георгиев. „Един от въпросите, с които ще се занимавам при срещите си с господин Георгиев, ще е какво точно е подписано. Не мисля, че до този момент има публичност на всички ангажименти, които този подпис гласи. Има въпроси с финансови измерения, както и с това, че Съветът за мир ще се управлява еднолично”, посочи Нейнски.

Припомняме, че българският подпис беше поставен от премиера в оставка Росен Желязков. А единствената друга членка на Европейския съюз, която също влиза в Съвета, е Унгария.

Екипът на външното министерство си постави като приоритети активна външна политика, провеждането на честни избори в секциите в чужбина и изразяването на ярка позиция относно конфликта в Украйна, а именно, че има нужда от намирането на справедлив начин за мир.