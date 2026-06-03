Броени дни преди Празника на розата в Казанлък секторът на розопроизводството в България е изправен пред сериозни предизвикателства. Въпреки очаквания наплив на туристи за традиционния розобер, част от масивите с маслодайна роза остават необрани, а производителите предупреждават и за нова тревожна тенденция - очакван рекорден ръст в цената на розовото масло.

Според бранша комбинацията от климатични условия, недостиг на работна ръка и логистични затруднения поставя под риск както реколтата, така и реализацията на продукцията.

На терен в региона дестилаторите и производителите описват необичайна ситуация. Според тях за първи път от години се наблюдава масово необиране на розовите полета.

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Причините са две - от една страна високите температури, които правят условията за беритба изключително тежки, а от друга - липсата на достатъчно розоберачи.

В резултат значителни площи остават необрани, въпреки че дестилериите работят на пълен капацитет. В някои случаи се налага и ускоряване на технологичния процес - времето за преработка на розовия цвят е съкратено почти наполовина, за да се избегне загуба на суровина.

Паралелно с това се очаква сериозно поскъпване на розовото масло - с около 30%, което може да доведе до едни от най-високите цени в историята на сектора. По данни на производителите цената на розовото масло тази година достига между 15 000 и 16 000 евро за килограм, като вече са обявени оферти около 15 500 евро на международните пазари.

Основните причини са увеличени разходи за труд, транспорт и енергия, както и общият натиск върху производствените разходи. В същото време браншът изразява несигурност дали международните клиенти ще приемат тези нива на цени и дали продукцията ще може да бъде реализирана успешно.

Допълнително предизвикателство е и т.нар. рандеман - съотношението между количество розов цвят и добив на масло. Тази година той се влошава, като за производството на 1 килограм розово масло са необходими около 3800 килограма розов цвят, при традиционни около 3000 килограма.

Това означава още по-голям натиск върху суровинната база и необходимост от повече ръчен труд в момент на недостиг на работници.

Производителите алармират и за сериозни щети в процеса на беритба. Регистрирани са случаи на умишлено утежняване на чували с розов цвят чрез добавяне на вода, камъни и дори пластмасови бутилки - практика, която води до повреди в оборудването и финансови загуби за дестилериите.

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Повредени серпентини и запушени помпи са сред най-честите последици. Българското розово масло остава едно от най-ценните в света и се търгува на пазари от Дубай до Индия. Въпреки това несигурността на пазара нараства.

Според представители на сектора, се обсъждат и международни проекти, включително инициативи между Европейския съюз и Индия, които целят както улесняване на търговията, така и потенциален внос на работна ръка за селскостопанския сектор.